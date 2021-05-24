МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Министерство энергетики России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом в срок к 25 мая должны подготовить предложения по регулированию цен на первичные полимеры. Это сырье, из которого изготавливают пластиковую упаковку, пишет газета "Известия". Ритейлеры начали отказываться от скидочных карт

На совещании Минпромторга 18 мая (протокол есть в распоряжении издания) производители мяса, молока, хлеба, напитков и масла заявили о подорожании упаковки. В ряде случаев — на 70-80%.

В свою очередь в Минэнерго изданию рассказали, что по поручению кабмина была создана рабочая группа для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию. В ведомстве проводят факторный анализ цен на первичные полимеры и изучают их влияние на стоимость упаковки. Отмечается, что доля первичных полимеров в стоимости упаковки из пластмасс составляет около 40%.

В свою очередь в Минпромторге утверждают, что ориентировочная стоимость упаковки в себестоимости продукции питания составляет 5%. В ведомстве не ожидают, что ситуация с полимерами существенно скажется на цене продуктов.

Минсельхоз считает важным обеспечить баланс спроса и предложения касательно упаковочных материалов с целью сохранения стабильной ситуации на продовольственном рынке.