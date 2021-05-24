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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210524/833736783.html
Российские власти ищут пути снижения цен на пластиковую упаковку
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Министерство энергетики России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом в срок к 25 мая должны подготовить предложения по регулированию цен на первичные полимеры. Это сырье, из... ПРАЙМ, 24.05.2021
россия, регулирование, цены, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Министерство энергетики России совместно с Минсельхозом и Минпромторгом в срок к 25 мая должны подготовить предложения по регулированию цен на первичные полимеры. Это сырье, из которого изготавливают пластиковую упаковку, пишет газета "Известия".
На совещании Минпромторга 18 мая (протокол есть в распоряжении издания) производители мяса, молока, хлеба, напитков и масла заявили о подорожании упаковки. В ряде случаев — на 70-80%.
В свою очередь в Минэнерго изданию рассказали, что по поручению кабмина была создана рабочая группа для рассмотрения вопросов ценообразования на нефтехимическую продукцию. В ведомстве проводят факторный анализ цен на первичные полимеры и изучают их влияние на стоимость упаковки. Отмечается, что доля первичных полимеров в стоимости упаковки из пластмасс составляет около 40%.
В свою очередь в Минпромторге утверждают, что ориентировочная стоимость упаковки в себестоимости продукции питания составляет 5%. В ведомстве не ожидают, что ситуация с полимерами существенно скажется на цене продуктов.
Минсельхоз считает важным обеспечить баланс спроса и предложения касательно упаковочных материалов с целью сохранения стабильной ситуации на продовольственном рынке.