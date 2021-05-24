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https://1prime.ru/consumer_markets/20210524/833738441.html
Auchan может уйти из Азии, продав долю в активах, сообщает Блумберг
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Французская сеть гипермаркетов Auchan Retail рассматривает возможность продажи доли в своих тайваньских активах за 300-400 миллионов долларов, что позволит компании полностью уйти... ПРАЙМ, 24.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Французская сеть гипермаркетов Auchan Retail рассматривает возможность продажи доли в своих тайваньских активах за 300-400 миллионов долларов, что позволит компании полностью уйти из Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, французская сеть гипермаркетов с прошлой недели работает с консультантами над поиском покупателя на свою долю в размере 65% в тайваньской розничной сети RT-Mart. "Обсуждения находятся на начальной стадии, и Auchan может решить сохранить долю", — добавили собеседники агентства.
Агентство указывает, что возможная сделка поставит точку в процессе выхода Auchan из Азии после продажи доли в сети Sun Art Retail Group компании Alibaba Group в октябре примерно за 3,6 миллиарда долларов.
Французская торговая сеть Auchan образована в 1961 году, работает в 17 странах мира, в том числе в России. Auchan открыл свой первый тайваньский магазин в 1997 году, и в его подразделении Auchan Retail Taiwan, которое управляет магазинами под брендом RT-Mart, работает 5,5 тысячи сотрудников. Auchan владеет 20 гипермаркетами и двумя "магазинами у дома" на Тайване.