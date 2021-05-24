2021-05-24T17:54:30+03:00
2021-05-24T17:54:30+03:00
2021-05-24T17:54:30+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210524/833741111.html
Эксперты подсчитали эффект от адресной продовольственной помощи
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Экономическая отдача от программы адресной продовольственной помощи для ВВП России превысит сумму вложенных средств в 1,6-1,9 раза, пишет "Российская газета" со ссылкой на НИУ... ПРАЙМ, 24.05.2021
продовольственная помощь, россия, социально значимые продукты, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Экономическая отдача от программы адресной продовольственной помощи для ВВП России превысит сумму вложенных средств в 1,6-1,9 раза, пишет "Российская газета" со ссылкой на НИУ ВШЭ.
Это означает, что если власти страны вложат, например, 900 миллиардов рублей в эту программу, то общий доход граждан, бизнеса и государства вырастет на 1,44-1,71 триллиона рублей.
Как оценивал Минпромторг в 2019 году, на поддержку малоимущих россиян в виде продовольственных сертификатов может потребоваться 340 миллиардов рублей. Тогда выгода для экономики России составит 544-646 миллиардов рублей.
В ВШЭ рассчитывают, что такая помощь способна увеличить поддержку агро-промышленного комплекса (АПК) на 20%.
"Такая оценка соответствует аналогичным оценкам США, где подобная программа (Food Stamps) успешно работает с конца 30-х годов прошлого столетия", — отметила в беседе с изданием директор по аграрной политике ВШЭ, профессор Евгения Серова.