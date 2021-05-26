МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России предложила ввести эталоны на тепловую энергию, пишут "Известия".

Новые тарифы планируют вводить постепенно, рассказал замглавы антимонопольной службы Виталий Королев. Пилоты будут запущены в ряде регионов с 1 июля 2022 года.

Эталонные тарифы будут рассчитаны, учитывая средний уровень расходов теплоснабжающих организаций в субъекте. Эта мера позволит избежать завышенных расценок, возникающих из-за чрезмерных расходов на следующие виды работ:

транспорт

ремонт

топливо

Данная мера направлена на поддержание стабильных тарифов на рынке теплоснабжения, разъяснили в ФАС. Увеличение тарифов больше нельзя будет объяснить значительными расходами, которые пришлось нести конкретной компании.