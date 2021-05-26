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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210526/833753496.html
В России предложено ввести эталонные тарифы на тепло
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Федеральная антимонопольная служба России предложила ввести эталоны на тепловую энергию, пишут "Известия". Новые тарифы планируют вводить постепенно, рассказал замглавы... ПРАЙМ, 26.05.2021
михаил мишустин, жкх, правительство рф, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России предложила ввести эталоны на тепловую энергию, пишут "Известия".
Новые тарифы планируют вводить постепенно, рассказал замглавы антимонопольной службы Виталий Королев. Пилоты будут запущены в ряде регионов с 1 июля 2022 года.
Эталонные тарифы будут рассчитаны, учитывая средний уровень расходов теплоснабжающих организаций в субъекте. Эта мера позволит избежать завышенных расценок, возникающих из-за чрезмерных расходов на следующие виды работ:
Данная мера направлена на поддержание стабильных тарифов на рынке теплоснабжения, разъяснили в ФАС. Увеличение тарифов больше нельзя будет объяснить значительными расходами, которые пришлось нести конкретной компании.
"Методика основана на понятном расчете на основании единого алгоритма, учитывающего региональные особенности, а также особенности функционирования сбытовых подразделений, таких как количество точек поставки тепловой энергии, плотность населения, уровень ставки арендной платы помещений, развитость филиальной сети банков",- прокомментировали в ассоциации "Совет производителей энергии".