МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Генеральный прокурор Вашингтона Карл Расин объявил о подаче антимонопольного иска в суд в отношении корпорации Amazon. По его словам, политика компании способствует повышению цен для потребителей, пишет CNBC. СМИ раскрыли детали хищения у "Роскосмоса" более миллиарда рублей

Основанием для искового заявления стали ценовые соглашения, которые, по мнению истцов, не позволяют партнерам корпорации продавать товары на других площадках по меньшей стоимости.

Прокурор требует не только прекращения такой практики компании в отношении своих партнеров, но и наложения штрафа на Amazon.

Напомним, что до марта 2019 года Amazon прямо запрещал своим клиентам устанавливать более низкие цены в других торговых площадках на свою продукцию.

Но растущий антимонопольный контроль заставил американского гиганта интернет-торговли изменить тактику. Сейчас вместо прямого запрета новые условия дают ретейлеру возможность вводить санкции в отношении партнеров, которые торгуют со скидкой на площадках-конкурентах.

Осенью прошлого 2020 года подкомитет Палаты представителей по антимонопольному законодательству США представил отчет в объеме свыше 400 страниц о действиях Amazon Джеффа Безоса. Авторы документа пришли к выводу, что компания использует свое доминирующее положение на рынке и давит конкурентов.