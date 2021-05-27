МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Покупка самогонных аппаратов больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки, говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, который подготовлен аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова для президента РФ. Документ есть в распоряжении РИА Новости. "Почта России" собирается продавать алкоголь онлайн

Доклад подготовлен общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорем Косаревым. В среду Титов назначил его на этот пост.

Субъекты РФ, где популярны запросы о показах самогонных аппаратов, — Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская области, Камчатский, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края, Марий Эл, Мордовия и Ханты-Мансийский АО — Югра.

Покупкой самогонных аппаратов больше всего интересуются в следующих регионах: