ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — ПРАЙМ. Ростуризм готов на принципах софинансирования поддерживать проекты по подготовке молодых рестораторов в стране, так как во многих регионах России не хватает поваров, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Почти каждый десятый россиянин увольняется на лето

Во Владивостоке в рамках VII Тихоокеанского туристcкого форума в пятницу состоялся второй выпуск регионального проекта "Кадры для бизнеса", в рамках которого профессию в сфере ресторанного бизнеса получили 14 специалистов. Экспресс-курс был запущен региональным центром "Мой бизнес" в сотрудничестве с ведущими ресторанами города. Догузова побывала на выпускном экзамене и продегустировала блюда, приготовленные выпускниками.

"Очень необычный проект, креативный… Для Приморья, Владивостока это перспективное направление. Многие туристы — и зарубежные, и российские едут во Владивосток именно за гастрономией и гастровпечатлениями … Будем (другим регионам предлагать такие проекты – ред.), с новым и.о. мэра Константином Шестаковы обсудили… Договорились, что обязательно этот проект предложим всем другим регионам как хороший опыт, который можно мультифицировать на другие регионы. Более того, будем готовы на принципах софинансирования поддерживать регионы на такие проекты, потому что поваров не хватает в очень многих регионах страны", — сказала Догузова журналистам. Каждый пятый россиянин планирует летом отдохнуть на Черном море

По ее словам, должно расти следующее поколение рестораторов, которое знает локальный продукт и локальную кухню. Глава Ростуризма рассказала, что на выпускном ей больше всего понравился корбулек – это чебурек со сливочным соусом и крабом.

"Преломление грузинской кухни на местный лад. Мы даже обсудили возможность создания сети корбулечных как стрит-фуда местного", — добавила Догузова.

На церемонии открытия выпускного она отметила, что проект "Кадры для бизнеса" — хороший пример сотрудничества бизнеса, государства и молодых специалистов.

"Мы обязательно будем этот опыт тиражировать. Сегодня во Владивостоке много регионов, практически все дальневосточные регионы. Мы обязательно расскажем им об этом проекте, коллеги поделятся опытом", — добавила Догузова.