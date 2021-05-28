МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Почти все микро-предприниматели в России недовольны своим уровнем дохода, они хотели бы зарабатывать до 10 миллионов рублей ежемесячно, показало исследование технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр, которое есть у РИА Новости. Ростуризм поддержит проекты подготовки кадров для ресторанной сферы

В исследовании приняли участие 1750 начинающих и действующих предпринимателей из сегмента микробизнеса.

Выяснилось, что больше остальных в доходах разочарованы предприниматели, которые ведут бизнес от одного до трех лет — в этом признались 94% из них. Немногим лучше себя чувствуют предприниматели со стажем более пяти лет: процент недовольных своим доходом среди них составляет 88%.

Как показало исследование, "38,8% предпринимателей для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, необходим личный доход на уровне 200-500 тысяч рублей в месяц". "22% респондентов говорили о суммах от 500 тысяч до 1 миллиона рублей ежемесячно. 12% опрошенных заявили, что для счастья им необходимо от 1 до 10 миллионов рублей", — дополняется в сообщении.

Вместе с тем, в перспективе ближайших пяти лет предприниматели хотели бы нарастить доход и располагать ещё большими суммами. Так, через год 37,2% хотелось бы ежемесячно получать от 1 до 10 миллионов. А через пять лет доход от 1 миллиона рублей в месяц сделал бы счастливым 46,4% от опрошенных.

При этом женщин-предпринимателей уровень дохода устраивает в 3,4 раза реже, чем мужчин. О том, что их устраивают получаемые суммы, заявили только 4,5% женщин, остальные хотели бы иметь больше. В то же время среди мужчин довольны уровнем дохода 15,6%.