МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и не ожидает дефицита яиц на российском рынке, говорится в сообщении министерства. В России изменились цены на ряд продуктов

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке", — говорится в сообщении.

Министерство указывает, что благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на куриные яйца значительно снизились за последние несколько недель после активного роста в начале текущего года. Так, по состоянию на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории — на 10,9%.

"Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), а также подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов. Кроме того, в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора — уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости", — замечает ведомство.

В свою очередь новые меры поддержки отрасли, разработанные Минсельхозом, будут, по его мнению, способствовать сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе. Министерство напоминает, что для предприятий птицеводства до 1,5 миллиарда рублей с 1 миллиарда увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика. "СберМаркет" посчитал, какой вариант окрошки стоит дешевле всего

"Также появилась возможность пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц. Для обеспечения кормовой базы введены льготные краткосрочные кредиты животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. Указанные меры позволят поддержать рентабельность производителей и сохранить их финансовую устойчивость", — добавляется в сообщении.

Заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Елена Степанова на онлайн-конференции в четверг сообщила, что производители пищевого яйца в последние недели мая столкнулись с резким падением закупочных цен: себестоимость производства яиц составляет не менее 50 рублей за десяток, однако ритейлеры закупают их по 30-35 рублей. Дальнейшее снижение закупочных цен, по ее мнению, может спровоцировать формирование дефицита яйца на рынке.