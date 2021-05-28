МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выпустила методические рекомендации для ритейлеров, касающиеся раскрытия информации при выборе поставщиков продуктов, что способствует прозрачному и недискриминационному доступу в торговые сети, говорится в сообщении ФАС. Минсельхоз опроверг дефицит яиц в России

"Антимонопольная служба выпустила методические рекомендации, которые советуют уточнять виды, порядок, способы, состав и сроки раскрытия информации торговыми сетями при выборе поставщиков продовольственных товаров", — сообщает ведомство.

Российский закон о торговле устанавливает, что торговая сеть обязана обеспечивать поставщику продуктов доступ к информации об условиях отбора партнера для заключения договора поставки и о существенных условиях такого договора путем размещения соответствующей информации на своем сайте в интернете.

Однако, отмечает ФАС, действующая редакция закона не уточняет, какая конкретно информация должна размещаться на сайтах торговых сетей при отборе контрагентов. В России изменились цены на ряд продуктов

"Поэтому нередки случаи, когда торговая сеть формулирует условия доступа производителей и поставщиков на "полку" в обобщенном виде и тем самым может вводить их в заблуждение о своих реальных потребностях, или же ограничивает доступ к необходимой информации. Это может приводить к безосновательным отказам в заключении договоров на поставку продуктов питания и дискриминации поставщиков", — указывается в сообщении.

ФАС полагает, что подготовленные рекомендации сделают выход на "полку" магазина для производителей и поставщиков прозрачнее, а также помогут небольшим производителям расширить каналы сбыта продукции. Рекомендации содержат положения, которые проясняют для всех участников рынка критерии раскрытия информации: они снижают риск нарушения закона о торговле со стороны торговых сетей и одновременно защищают интересы производителей продуктов.