МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Объединения производителей и поставщиков продовольственных товаров поддержали рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ для торговых сетей по раскрытию информации при выборе поставщиков, сообщили журналистам представители объединений. ФАС подготовила рекомендации для более прозрачных поставок продуктов

ФАС выпустила методические рекомендации для ритейлеров, касающиеся раскрытия информации при выборе поставщиков продуктов. В рекомендациях советуется уточнять виды, порядок, способы, состав и сроки раскрытия информации торговыми сетями при выборе поставщиков. Ведомство указывало, что документ будет способствовать прозрачному и недискриминационному доступу производителей и поставщиков в торговые сети.

"Мы как крупнейший союз поставщиков полностью поддерживаем раскрытие информации о критериях отбора поставщиков той или иной сетью, сроках рассмотрения коммерческих предложений и ответов по ним, условиях договора поставки, в том числе по собственной торговой марке, штрафных санкциях", — сказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

По его словам, это принципиальные вопросы, по которым могут возникать споры между контрагентами, и раскрытие такой информации позволит поставщикам и сетям избежать огромного количества конфликтов. "Выход рекомендаций ФАС — это огромный шаг в сторону повышения прозрачности рынка и выстраивания добросовестных, недискриминационных отношений сетей и поставщиков", — добавил он. ТПП предложила ввести целевые выплаты на продукты нуждающимся

Инициативу антимонопольной службы поддержал и Российский союз пекарей (РСТ). "Сегодня федеральные торговые сети имеют колоссальное влияние на рынок розничной торговли. Поэтому мы считаем, что ФАС вышла с правильной инициативой, которая поможет в урегулировании баланса интересов на рынке и определении прозрачных правил игры", — отметил президент РСТ Алексей Лялин.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев отметил, что сегодня типовые договоры поставки, которые опубликованы на сайтах ритейлерах, фактически не содержат ключевых требований о критериях отбора поставщиков. "Хотя данный документ носит рекомендательный характер и исполнение его добровольное: надеемся, что большинство участников рынка розничной торговли примут его на вооружение и будут использовать во взаимодействии с поставщиками товаров", — заключил он.