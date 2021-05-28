МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Дефицита пищевого яйца в России нет, рыночная конъюнктура яичной отрасли стремительно меняется, но все птицефабрики заинтересованы в обеспечении населения страны качественным и доступным продуктом, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. Минсельхоз опроверг дефицит яиц в России

"Рыночная конъюнктура яичной отрасли меняется стремительно, но при этом все птицефабрики заинтересованы в обеспечении населения страны качественным и доступным продуктом. Дефицита яйца нет", — сказал Востриков.

Заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Елена Степанова на онлайн-конференции в четверг сообщила, что производители пищевого яйца в последние недели мая столкнулись с резким падением закупочных цен: себестоимость производства яиц составляет не менее 50 рублей за десяток, однако ритейлеры закупают их по 30-35 рублей. Дальнейшее снижение закупочных цен, по ее мнению, может спровоцировать формирование дефицита яйца на рынке.

"Основная статья себестоимости – корма, кормовые добавки, витамины которые составляют в себестоимости большую часть, а также ветпрепараты, производственные затраты, фонд оплаты труда, дорожающая упаковка, логистика и прочее", — говорит Востриков, отметив, что за последний год подорожали ветпрепараты, упаковка, логистика, а также в два раза выросла стоимость зерна. ФАС подготовила рекомендации для более прозрачных поставок продуктов

"Но производители социально значимого продукта, не могут себе позволить транслировать такое же повышение цены на продукцию. Важно понимать, что если они эквивалентно повысят цены, то это прежде всего ляжет на конечного потребителя, чего допустить нельзя", — подчеркнул он.

Несмотря на снятие большей части ограничений в стране, спрос на яйцо не снижается, но после Пасхи отрасль претерпевает большие убытки, связанные прежде всего с резким снижением цены реализации, продолжил собеседник агентства. "Объективно себестоимость производства яйца выросла, и тут каждая птицефабрика исходит из своих затрат производства. Но отпускать продукцию в убыток запрещает и налоговое законодательство, как путь к умышленному банкротству", — сказал Востриков.

Между тем, финансовых ресурсов для помощи всем отраслям и стабилизации цен на все ресурсы у государства вряд ли достаточно, полагает он. В качестве примера минимизации коммерческих рисков АПК собеседник агентства привел опыт развитых стран, где продовольственный бизнес страхуют не только от неурожаев, но и от падения доходности ниже критического уровня компенсаций доходов.