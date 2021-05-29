МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Нидерландская сеть супермаркетов Spar "Спар Миддл Волга" собирается создать новую сеть дискаунтеров с брендом Smart, сообщил "Коммерсант".

источник на рынке коммерческой недвижимости. Минсельхоз опроверг дефицит яиц в России

Компания подбирает подходящие объекты в Москве и Подмосковье. Их площадь может составлять 700 и 1000 квадратных метров, пишет издание.

Корпорация Spar может инвестировать в новый проект 50 миллионов рублей, отметил гендиректор "Infoline Аналитики" Михаил Бурмистров.

Крупнейшая в России сеть дискаунтеров "Светофор" в прошлом году увеличила доходность на на 38,8%, и она составила 189 миллиардов рублей. Сейчас сети "Светофор" принадлежит примерно 2200 магазинов, а ассортиментом составляет 2000 позиций.

Рынок дискаунтеров в России переживает бурный рост. С 2017 по 2020 год количество таких супермаркетов увеличилось на 24,7%.

При этом специалисты убеждены, что владельцам во многих случаях непросто добиться рентабельности дискаунтеров.

"Дискаунтеры вынуждены держать долю аренды в товарообороте не выше 5%, чтобы сохранять маржу за счет экономии на всех затратах, поскольку наценка на товар минимальна", — объяснила глава отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько.