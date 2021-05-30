МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Оптовые и розничные цены на сахар в России пойдут вверх после 1 июня. Как пишет URA.RU со ссылкой на председателя совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию потребительского рынка, гендиректор Московской международной бизнес-ассоциации Александра Борисова, это произойдет, когда закончится заморозка цен на этот продукт. Эксперт рассказал, чего ждать от рубля в июне

"Традиционное представление о введении административных ограничений всегда предсказывает, что пружина, которую долго держали, должна распрямиться. Цена, таким образом, должна вырасти. Но, с другой стороны, могут сработать и другие механизмы", — отметил собеседник издания.

Борисов пояснил, что если повышение цен на сахар произойдет, то оно не будет резким или очень сильным.

В частности, цены могут подняться на один-два рубля за килограмм.

По мнению эксперта, власти больше не будут прибегать к административному ресурсу для сдерживания цен на сахар.

"Мне кажется, что ответы были даны уже на всех уровнях. От президента, который сказал, что административное вмешательство нерационально, до руководителей Минпромторга и Минсельхоза. Даже Центробанк по этому поводу высказался. Кстати, если будет большой скачок, то это и будет как раз иллюстрацией того, что не надо вмешиваться в ценоопределение", — подытожил он.