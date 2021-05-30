МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, спровоцировали массовый переезд россиян в загородные дома и значительный рост спроса на товары для дачи, сада и огорода, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, подготовленном для РИА Новости. Эксперты рассказали о рисках при покупке дачного участка

Аналитики проанализировали онлайн-продажи таких товаров за период с января 2020 по май 2021 года и выяснили, как пандемия и массовый переход на удаленку отразились на покупках садовых принадлежностей, товаров для комфортного загородного отдыха, саженцев и семян.

"В период пандемии многие заново открыли для себя преимущества загородного отдыха. Люди стали проводить больше времени на загородных участках и активно вкладываться в их благоустройство. Стоит отметить, что резко возрос интерес к самостоятельному выращиванию овощей и зелени", — отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

К примеру, если сравнивать онлайн-продажи марта, апреля и мая 2021 года с соответствующим периодом 2020 года, оборот товаров для дачи, сада и огорода вырос на 159%, 58% и 37% соответственно. Выросла и средняя стоимость покупки в этой товарной категории. Если весной 2020 года средний чек в этой товарной категории составлял 2056 рублей, то весной 2021 года он вырос на 25% — до 2580 рублей. Дачникам разъяснили правду о запрете на петрушку

Серьезно вырос интерес к выращиванию овощей, фруктов и ягод на загородных участках. Наибольшим спросом этой весной пользовались семена, саженцы, теплицы, удобрения и садовый инвентарь.

При этом партнер CloudPayments — магазин Garden Zoo — отмечает, что если в прошлом году россияне без оглядки покупали все, что приглянулось, то сейчас у многих появился определенный опыт выращивания урожая, и покупки стали более осмысленными. Больше внимания стали уделять и украшению приусадебных участков: вырос спрос на товары для садового декора, декоративные ограды, садовую мебель.