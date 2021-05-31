Минсельхоз предложил новый способ сдерживания цен на сахар
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев выступил с предложением ввести в стране новые меры по сдерживанию цен на сахар.
Это, рассказал Патрушев в интервью "Известиям", необходимо и для обеспечения его бесперебойных поставок.
Он рассказал, что Минсельхоз предложил кабмину создать в стране государственный интервенционный фонд сахара. Его объем — до 500 тысяч тонн. Это составляет примерно месячную норму потребления продукта в РФ.
По плану ведомства, в сентябре-октябре необходимо проводить закупки сахара: в период начала его выработки.
Реализация продукта со стороны государства будет проводиться при необходимости: когда потребуется выровнять его цену на рынке.
"Такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и сохранить стабильную ценовую ситуацию в долгосрочной перспективе", — отметил министр.
При этом в ведомстве считают необходимым создать такой фонд, так как сахар — высоковолатильный товар. Его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы.
Патрушев пояснил, что это предложение уже сейчас обсуждается в правительстве, но решения пока нет.
Кроме того, ведомство намерено создать традиционные запасы зерна объемом около трех миллионов тонн. Сейчас в интервенционном фонде осталось порядка 100 тысяч тонн.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210531/833797882.html