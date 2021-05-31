МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев выступил с предложением ввести в стране новые меры по сдерживанию цен на сахар. Эксперты рассказали, что будет с экономикой России в ближайшие годы

Это, рассказал Патрушев в интервью "Известиям", необходимо и для обеспечения его бесперебойных поставок.

Он рассказал, что Минсельхоз предложил кабмину создать в стране государственный интервенционный фонд сахара. Его объем — до 500 тысяч тонн. Это составляет примерно месячную норму потребления продукта в РФ.

По плану ведомства, в сентябре-октябре необходимо проводить закупки сахара: в период начала его выработки.

Реализация продукта со стороны государства будет проводиться при необходимости: когда потребуется выровнять его цену на рынке.

"Такая мера может обеспечить бесперебойные поставки сахара и сохранить стабильную ценовую ситуацию в долгосрочной перспективе", — отметил министр.

При этом в ведомстве считают необходимым создать такой фонд, так как сахар — высоковолатильный товар. Его стоимость сильно зависит от урожая сахарной свеклы.

Патрушев пояснил, что это предложение уже сейчас обсуждается в правительстве, но решения пока нет.

Кроме того, ведомство намерено создать традиционные запасы зерна объемом около трех миллионов тонн. Сейчас в интервенционном фонде осталось порядка 100 тысяч тонн.