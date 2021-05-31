МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российские производители сахара будут сдерживать цены на свою продукцию и после окончания действия соглашений о стабилизации цен, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Минсельхоз предложил новый способ сдерживания цен на сахар

"Они (соглашения о стабилизации цен — ред.), безусловно, сработали. Есть проблема выхода из этой ситуации. Скажем так, она по каждому рынку своя. Мы сейчас выходим из соглашения по сахару, но, насколько я понимаю, компании все равно собираются удерживать цены в обозримом будущем, потому что они понимают последствия", — сказал Белоусов в интервью телеканалу РБК.

"Плюс будет интервенции сахара, мы скупили. На мировом рынке сейчас сахара нет, просто нет. Его сейчас закупали с огромным трудом, собирали этот сахар со всего мира. Все раскуплено", — добавил он.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.