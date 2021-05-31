МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "AliExpress Россия" открывает пункты выдачи заказов под собственным брендом в отделениях "Почты России", первые пункты уже открыты в Москве, сообщила компания. "AliExpress Россия" начнет продавать лекарства

"AliExpress Россия" открывает пункты выдачи заказов (ПВЗ) под собственным брендом в отделениях "Почты России". Первые пункты уже начали работать в Москве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021-2022 годах компании планируют открыть ещё не менее 2 тысяч брендированных ПВЗ по всей России.

Помимо зоны для получения и отправки посылок в пунктах выдачи есть примерочные комнаты и специальные места для проверки заказов, кроме того, посетители смогут воспользоваться услугой возврата, уточняет компания.

В марте "Почта России" и "AliExpress Россия" подписали соглашение о стратегическом партнерстве и договорились о реализации программы развития логистики для рынка интернет-торговли в России в 2021-2025 годах.

"AliExpress Россия" — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление "социальной коммерции" "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.