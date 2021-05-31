МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. В России в ближайшем будущем произойдет подорожание абонементов в фитнес-клубы, сообщили газете "Коммерсант" в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

Отмечается, что таким образом отрасль попытается компенсировать выросшие на 20% издержки. Они связаны, в том числе, с обслуживанием кредитов, оплатой аренды залов и рекламными расходами.

При этом опрошенные изданием эксперты отмечают, что абонементы уже подорожали на 15%, а могут вырасти по итогам 2021 года почти на треть.

АОФИ прогнозирует, что абонементы в фитнес-клубы по всей России могут вырасти в 2021 году в цене на 7-10%. Это связано с ростом расходов на операционную деятельность. Глава АОФИ Ольга Киселева отметила, что рост цен будет зависеть от политики операторов, а также от платежеспособности жителей различных регионов.

В свою очередь гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров добавил, что среднерыночный рост заявленных цен уже превысил 15%. По итогам текущего года рост составит 25-30%, прогнозирует он.

Бурмистров также перечислил причины подорожания услуг:

рост тарифов на коммунальные услуги,

не до конца восстановившийся трафик клубов,

падение посещаемости платных групповых классов,