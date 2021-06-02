2021-06-02T12:59:00+03:00
2021-06-02T13:00:21+03:00
2021-06-02T12:59:00+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210602/833822315.html
ФАС получила ходатайства о сделках "Магнита" и "Ленты"
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайства "Магнита" о покупке розничной сети "Дикси" и от "Ленты" — о приобретении супермаркетов Billa, сообщил... ПРАЙМ, 02.06.2021
пмэф, дикси, ритейлер магнит, ритейлер лента, фас, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83382/22/833822290.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83382/22/833822290.jpg
https://1prime.ru/images/83382/22/833822289.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83382/22/833822289.jpg
https://1prime.ru/images/83382/22/833822277.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83382/22/833822277.jpg
https://1prime.ru/gas/20210602/833821856.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайства "Магнита" о покупке розничной сети "Дикси" и от "Ленты" — о приобретении супермаркетов Billa, сообщил замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев.
"Мы получили соответствующие ходатайства", — сказал Нижегородцев журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021.
Он указал, что ведомство внимательно следит за происходящим процессом объединения торговых сетей. По всем поступающим ходатайствам ФАС России проводит анализ сделок, чтобы не допустить ограничения конкуренции на рынке.