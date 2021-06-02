С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила ходатайства "Магнита" о покупке розничной сети "Дикси" и от "Ленты" — о приобретении супермаркетов Billa, сообщил замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев. "Новатэк" и Zhejiang Energy договорились об условиях поставок СПГ в Китай

"Мы получили соответствующие ходатайства", — сказал Нижегородцев журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021.

Он указал, что ведомство внимательно следит за происходящим процессом объединения торговых сетей. По всем поступающим ходатайствам ФАС России проводит анализ сделок, чтобы не допустить ограничения конкуренции на рынке.