МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Министерство экономического развития запускает новую систему контроля за иностранными заводами, которые занимаются изготовлением потребительской продукции для российского рынка, пишет газета "Известия" в четверг. Зеленский оценил ущерб от "Северного потока-2" в $3 миллиарда ежегодно

В частности, речь о бытовой технике, одежде, игрушках и других товарах, которые попадают в российские магазины.

в Минэкономразвития подчеркнули, что это каждый второй импортный товар, продающийся в стране.

МЭР таким способом хочет убедиться, провела ли российская сторона все необходимые проверки этих предприятий.

Итак, с 1 сентября импортеры будут идентифицировать места своих производств за рубежом, пояснили в ведомстве изданию.

Например, они будут сообщать географические координаты предприятий, это позволит найти их по сигналам ГЛОНАСС.

После этого система сможет автоматически проверять, прошло ли производство все ступени проверок.

Участники рынка пока не видят для себя никаких финансовых рисков, подчеркивает издание.