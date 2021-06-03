С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня — ПРАЙМ. Идентификация покупателя при онлайн-продаже алкоголя могла бы осуществляться с помощью государственных порталов, заявил в интервью РИА Новости глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Россиянам разъяснили, когда можно садиться за руль после алкоголя

Розничные продажи алкоголя через интернет в России запрещены, но вопрос их разрешения обсуждается много лет. Минфин в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.

"Мы положительно к этому относимся (к онлайн-продаже алкоголя — ред.). Хотим мы или не хотим, это когда-то вернется", — заявил Калинин на полях ПМЭФ.

По мнению собеседника агентства, в этой сфере ответственность за продажу несовершеннолетним будет гораздо выше. "Те, кто торгуют, понимают, что они несут риски вплоть до уголовной ответственности", — подчеркнул глава объединения.

"Когда он будет доставлять эту продукцию он обязан убедиться, кто ее получатель. Вплоть до регистрации тех людей, кто допущен к таким покупкам. То есть ты зарегистрировался на государственном портале, ты идентифицирован, и только потом ты можешь делать эти покупки", — рассуждает Калинин.

"Сейчас цифры много. Мы призываем к цифровизации", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.