С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Предпосылок для роста цен на сахар в России после окончания действия с 1 июня ценовых соглашений нет, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Я не вижу таких предпосылок. Тем более, что принимаются не только меры в рамках соглашений, но и субсидирование производителей, квоты на (беспошлинный — ред.) импорт сахара", — сказал Евтухов.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Вывод рынка аренды из "серой" зоны займет 2-3 года, заявил замминистра

Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок истекли 1 июня. Договоренности по подсолнечному маслу сохраняются: розничные цены на него будут фиксированными до октября.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.