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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210603/833837434.html
Минпромторг не видит предпосылок для роста цен на сахар
Потребрынок
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Предпосылок для роста цен на сахар в России после окончания действия с 1 июня ценовых соглашений нет, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ... ПРАЙМ, 03.06.2021
пмэф, цены на продовольствие, минпромторг, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Предпосылок для роста цен на сахар в России после окончания действия с 1 июня ценовых соглашений нет, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Я не вижу таких предпосылок. Тем более, что принимаются не только меры в рамках соглашений, но и субсидирование производителей, квоты на (беспошлинный — ред.) импорт сахара", — сказал Евтухов.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.
Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок истекли 1 июня. Договоренности по подсолнечному маслу сохраняются: розничные цены на него будут фиксированными до октября.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.