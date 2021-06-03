МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не рассматривает продление соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, так как не видит больше необходимости в этом инструменте, заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Мы не рассматриваем продление соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, в этом инструменте больше нет необходимости. Пик ценовых колебаний успешно пройден, а принятые меры поддержки позволят обеспечить сохранение цен на стабильном уровне и без соглашений", — сказал Патрушев в кулуарах ПМЭФ-2021.

Он подчеркнул, что субсидии производителям сахара и подсолнечного масла помогут поддержать рентабельность бизнеса, кроме того, по обеим культурам – сахарной свекле и подсолнечнику – посевная площадь увеличится по сравнению с прошлым годом.

"В дальнейшем снижению волатильности цен может помочь создание интервенционного фонда сахара, над которым мы сейчас работаем", — сообщил министр.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно. Путин: российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара — до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.