ВАШИНГТОН, 4 июн — ПРАЙМ. Крупнейший производитель мяса JBS заявил, что полностью восстановил работу всех фабрик после кибератаки.

"Сегодня JBS USA и (его подразделение — ред.) Pilgrim's объявляют, что все их фабрики по всему миру полностью работают после разрешения ситуации с преступной кибератакой 30 мая", — говорится в заявлении.

Компания заявляет также, что потеряла в общей сложности меньше чем один день производства. "Утраченный объем производства в глобальном бизнесе компании будет полностью восстановлен к концу следующей недели", — уточнили в JBS.

Компания заявляет, что ей позволили быстрее восстановиться зашифрованные запасные серверы. При этом компания не сообщила, выплачивала ли выкуп киберпреступникам.

Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США. Работа заводов постепенно восстанавливается.

Президент США Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки. Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями по ситуации с хакерской атакой против JBS, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.