МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Банк России поддерживает отмену комиссий при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), но при этом необходимо понимать, кто готов переложить эти затраты на себя. Об этом, выступая на ПМЭФ-2021, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора напомнила, что есть законопроект, который уже давно обсуждается. В Банке России эту инициативу поддерживают. Это, считает она, нужно, чтобы "по ЖКХ для людей были бесплатные выплаты".

Но есть нерешенные вопросы, в том числе — касаемо того, каким образом будут компенсироваться эти затраты.

"Не бывает так, что мы провозглашаем что-то бесплатно и не понимаем источник покрытия, это надо честно себе сказать <…>нужно посмотреть, действительно, где может быть бесплатно, кто на себя возьмет эти затраты", — отметила Набиуллина.

Такие предложения уже озвучивались неоднократно и раньше, но участники рынка и профильных банковских ассоциаций отмечают, что отмена комиссий при оплате ЖКУ может обернуться ростом комиссий по другим социально значимым платежам. В итоге нагрузка на россиян не снизится.