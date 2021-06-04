С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", ожидает роста выручки по итогам 2021 года на уровне выше 10%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман. Х5 Retail Group опровергла планы создания "Пятерочки" эконом-класса

"Мы давали прогноз (по выручке — ред.) — выше 10% роста по итогам года, пока мы этого прогноза придерживаемся", — сказал Шехтерман.

Во втором квартале компания ожидает чуть более высоких в годовом выражении темпов роста выручки, чем в первом. Выручка X5 в первом квартале 2021 года увеличилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 507,191 миллиарда рублей. В апреле-июне 2020 года выручка компании составляла 493,631 миллиарда рублей (рост на 12,9% в годовом выражении).

"В первом квартале у нас были более низкие темпы роста (чем в первом квартале 2020 года — ред.), это было связано с пандемией. Начиная с апреля, мы видим определенное оживление. Темпы роста во втором квартале будут чуть выше в годовом выражении, чем они были в первом квартале", — заявил Шехтерман.

Кроме того, ритейлер до 2023 года сконцентрируется на развитии в Сибири и пока не будет выходить на Дальний Восток.

X5 в начале октября указывала, что планирует к 2023 году иметь магазины во всех российских федеральных округах, включая Дальневосточный, где ритейлер пока не работает, а также увеличить свою сеть до более чем 20 тысяч объектов. "Пятерочка" и "Перекресток" начинают внедрять оплату покупок взглядом

Шехтерман добавил, что X5 ведет переговоры с потенциальными партнёрами о развитии своего цифрового бизнеса с последующим выходом на IPO.

"Как мы и говорили, финальное решение будет принято в этом году. Сейчас мы находимся на этапе переговоров с разными партнёрами, и осенью у нас будет определено, с кем их партнёров по какой схеме мы будем двигаться. Это партнёры, с которыми мы планируем создание и развитие данного бизнеса", — добавил он.

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 17 959. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1% — до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.