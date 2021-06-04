2021-06-04T09:19:00+03:00
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Россияне сократили потребление табака и алкоголя
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Потребление табака и алкоголя в РФ за год снизилось, статистика ещё формируется, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. "По потреблению и табака, и алкоголя... ПРАЙМ, 04.06.2021
потребление, курение, минздрав, табак, алкоголь, новости, бизнес, здоровье, потребрынок, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Потребление табака и алкоголя в РФ за год снизилось, статистика ещё формируется, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.
"По потреблению и табака, и алкоголя статистика на данный момент формируется… В целом есть снижение потребления и по табаку, и по алкоголю. Потребление табака составляет порядка 21%", — заявил Салагай журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Что касается потребления алкоголя, окончательные данные пока озвучивать преждевременно… Мы исходим из того, что составляет порядка девяти литров на человека в год", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.