С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Потребление табака и алкоголя в РФ за год снизилось, статистика ещё формируется, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. В Минздраве оценили меры по борьбе с курением

"По потреблению и табака, и алкоголя статистика на данный момент формируется… В целом есть снижение потребления и по табаку, и по алкоголю. Потребление табака составляет порядка 21%", — заявил Салагай журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Что касается потребления алкоголя, окончательные данные пока озвучивать преждевременно… Мы исходим из того, что составляет порядка девяти литров на человека в год", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.