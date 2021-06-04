С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's до конца 2021 года планирует в РФ инвестиции в размере до 10 миллиардов рублей и рассчитывает открыть в стране 82 предприятия, говорится в сообщении российского McDonald's. Американский медиамагнат подал миллиардный иск против McDonald's

"McDonald's до конца 2021 года планирует инвестировать в российскую экономику около 10 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова гендиректора McDonald's в России Марка Карены на Петербургском международном экономическом форуме.

McDonald's в 2021 году планирует открыть 82 предприятия по всей России, в том числе ожидается расширение сети и на Дальнем Востоке. Ожидается и расширение штата — до конца года может быть нанято до 6 тысяч новых сотрудников. До конца года компания, по ее расчетам, перечислит в российский бюджет до 24 миллиардов рублей налогов, уточнил Карена.

В ходе выступления на одной из сессий гендиректор российского McDonald's также сообщил, что осенью клиентам планируется предложить возможность самообслуживания с помощью мобильного приложения: сделанный и оплаченный через него заказ принесут к столику или месту стоянки. Инвестиции в Россию в первом квартале выросли на 2%

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает более 780 ресторанов McDonald's.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.