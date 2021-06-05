2021-06-05T01:42:53+03:00
2021-06-05T01:42:53+03:00
2021-06-05T01:42:53+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210605/833859140.html
Гречка останется в России
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Временный запрет на экспорт гречневого зерна обрушенного и гречихи продлится с 5 июня по 31 августа 2021 года, сообщила "Парламентская газета". Крупа грубого помола и гречиха... ПРАЙМ, 05.06.2021
минсельхоз рф, россия, эмбарго, госдума, гречка, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83260/19/832601912.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83260/19/832601912.jpg
https://1prime.ru/images/83260/19/832601911.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83260/19/832601911.jpg
https://1prime.ru/images/83260/19/832601910.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83260/19/832601910.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Временный запрет на экспорт гречневого зерна обрушенного и гречихи продлится с 5 июня по 31 августа 2021 года, сообщила "Парламентская газета".
Крупа грубого помола и гречиха останутся летом в России, потому что властям необходимо сохранить достаточный объем этого продукта для отечественного потребителя и не допустить взлета цен.
Новый документ указывает, что на зерно и крупу будет возможно ввести эмбарго.
Норма, одобренная Госдумой, не затронет транзитные перевозки и гуманитарную помощь, пишет издание.
Инициатива по ограничению вывозу гречки была весной 2021 года выдвинута Минсельхозом.