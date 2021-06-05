МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Временный запрет на экспорт гречневого зерна обрушенного и гречихи продлится с 5 июня по 31 августа 2021 года, сообщила "Парламентская газета".

Крупа грубого помола и гречиха останутся летом в России, потому что властям необходимо сохранить достаточный объем этого продукта для отечественного потребителя и не допустить взлета цен.

Новый документ указывает, что на зерно и крупу будет возможно ввести эмбарго.

Норма, одобренная Госдумой, не затронет транзитные перевозки и гуманитарную помощь, пишет издание.

Инициатива по ограничению вывозу гречки была весной 2021 года выдвинута Минсельхозом.