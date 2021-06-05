МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В настоящее время Россия находится в полной зависимости от импорта специальных яиц для создания вакцин и прививок. Они необходимы в том числе для производства препаратов от COVID-19, заявил в беседе с РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Эксперты оценили влияние новой льготной ипотеки на цены

По его словам, стране для производства препаратов нужны специальные яйца. Они должны быть без патогенной микрофлоры. Но фабрик для производства таких яиц в России нет.

"Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное", — посетовал министр.

"В целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — это неправильно. Это стратегический вопрос", — подытожил Данкверт.

Помимо вакцин от коронавируса, специальные яйца необходимы и для других медицинских препаратов. В частности, их применяют для создания вакцины от гриппа: яйца выступают в роли естественного инкубатора.

Поясняется, что в России для производства большинства противогриппозных вакцин используются 9-12-дневные оплодотворенные куриные яйца. Вакцинный вирус вводится в тысячи таких куриных яиц. После этого они инкубируются на 2-3 дня для размножения вируса. После этой процедуры яичный белок собирается. К этому моменту он уже содержит миллионы вакцинных вирусов, и из яичного белка выделяется вирус.