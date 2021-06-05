Россия оказалась в полной зависимости от яиц для вакцин
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В настоящее время Россия находится в полной зависимости от импорта специальных яиц для создания вакцин и прививок. Они необходимы в том числе для производства препаратов от COVID-19, заявил в беседе с РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
По его словам, стране для производства препаратов нужны специальные яйца. Они должны быть без патогенной микрофлоры. Но фабрик для производства таких яиц в России нет.
"Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное", — посетовал министр.
"В целом для страны не иметь свое производство яиц, свободных от патогенной микрофлоры, — это неправильно. Это стратегический вопрос", — подытожил Данкверт.
Помимо вакцин от коронавируса, специальные яйца необходимы и для других медицинских препаратов. В частности, их применяют для создания вакцины от гриппа: яйца выступают в роли естественного инкубатора.
Поясняется, что в России для производства большинства противогриппозных вакцин используются 9-12-дневные оплодотворенные куриные яйца. Вакцинный вирус вводится в тысячи таких куриных яиц. После этого они инкубируются на 2-3 дня для размножения вируса. После этой процедуры яичный белок собирается. К этому моменту он уже содержит миллионы вакцинных вирусов, и из яичного белка выделяется вирус.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210605/833860782.html