МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 31 мая по 6 июня снизился шестую неделю подряд, опустившись на 0,7 пункта и составив 78,6 пункта. В России изменились цены на ряд продуктов

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Лидером снижения среднего чека на прошлой неделе стали антисептики — на 13%, до 420 рублей. Также он уменьшился по перчаткам (на 2%, до 111 рублей). Вырос средний чек по медицинским маскам (на 4%, до 57 рублей), лимонам (на 4%, до 57 рублей), кусковому мылу (на 1%, до 82 рублей) и гречке (на 1%, до 86 рублей). По туалетной бумаге он сохранился на уровне предшествующей недели — 65 рублей. Россиянам обещают замедление темпов роста цен на жилье

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,7 пункта и составил 78,6 пункта. Индекс снижается уже больше месяца.

При этом недельное снижение объема продаж этих товаров в деньгах в среднем составило 1%. Согласно наблюдениям аналитиков "Платформы ОФД", средства индивидуальной защиты продолжают уходить из регулярных недельных трат и переходят в категорию несистемных трат.