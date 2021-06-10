Ритейлеры оценили предложение о закрытии торговых сетей на выходные
МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. Отечественные ритейлеры отреагировали на предложение изменить работу крупных торговых сетей и закрывать магазины по ночам и на выходных. Участники рынка уверены, что подобные ограничения в первую очередь ударят по потребителям, кроме того, существует угроза роста цен. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов придерживается мнения, что подобная инициатива неразумна. "Достаточно населенных пунктов, где представлены крупные торговые сети, те же магазины у дома, а других форматов не представлено, то что будут делать потребители? Получается, в выходные они не смогут посетить магазин", — объяснил он.
Карпов считает, что "не нужно создавать бизнесу дополнительных препятствий". Кроме того, он предполагает, что подобные ограничения также могут спровоцировать рост цен. "Мы же должны понимать, что издержки у компаний вырастут и они будут их транслировать в цену", — пояснил он.
Напомним, что с таким предложением ранее выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По мнению авторов инициативы, она позволит сбалансировать конкуренцию в торговле между представителями малого, среднего предпринимательства и крупным бизнесом. В Совфеде считают, что если крупные сети не будут работать в выходной день или в круглосуточном режиме, то станет проще организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки для местных производителей в регионах.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210610/833899416.html