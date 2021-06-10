МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. Отечественные ритейлеры отреагировали на предложение изменить работу крупных торговых сетей и закрывать магазины по ночам и на выходных. Участники рынка уверены, что подобные ограничения в первую очередь ударят по потребителям, кроме того, существует угроза роста цен. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва". Крупным сетям хотят запретить торговать по ночам и в выходные

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов придерживается мнения, что подобная инициатива неразумна. "Достаточно населенных пунктов, где представлены крупные торговые сети, те же магазины у дома, а других форматов не представлено, то что будут делать потребители? Получается, в выходные они не смогут посетить магазин", — объяснил он.

Карпов считает, что "не нужно создавать бизнесу дополнительных препятствий". Кроме того, он предполагает, что подобные ограничения также могут спровоцировать рост цен. "Мы же должны понимать, что издержки у компаний вырастут и они будут их транслировать в цену", — пояснил он.

Напомним, что с таким предложением ранее выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По мнению авторов инициативы, она позволит сбалансировать конкуренцию в торговле между представителями малого, среднего предпринимательства и крупным бизнесом. В Совфеде считают, что если крупные сети не будут работать в выходной день или в круглосуточном режиме, то станет проще организовывать ярмарки, нестационарные торговые точки для местных производителей в регионах.