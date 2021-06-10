МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Себестоимость производства в РФ сырого молока и готовой продукции из него растет заметно выше, чем цена реализации, снижая доходность и инвестиционную привлекательность отрасли, сообщил на онлайн-конференции гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Производитель молока просит Starbucks внести изменения в меню в России

"С точки зрения стратегической истории очень важно, что рост цены как на сырое молоко, так и на готовую молочную продукцию не компенсирует рост себестоимости", — сказал Белов.

По оценке союза, себестоимость производства сырого молока по итогам апреля выросла на 18% против роста на 7-9% в апреле прошлого года, а цена реализации — на 4%. В свою очередь рост себестоимости производства готовой молочной продукции составил от 5% до 8% при росте средней цены на эту категорию порядка 3%. Три основных фактора роста себестоимости — удорожание кормовой базы и удобрений, энергоресурсов и макропричины в виде роста зарплат и валютной составляющей.

"Мы не ожидаем, что в ближайшее время может быть существенная корректировка себестоимости. Она, скорее всего, останется на достаточно высоком уровне, и это может повлиять на готовность инвесторов вкладывать в молочную отрасль и в принципе на доходность. С рынка будут вымываться небольшие и средние хозяйства, способствуя консолидации индустрии", — сказал Белов. Крупнейший в мире производитель мяса рассказал, сколько заплатил хакерам

Он заметил, что за последние 6-7 лет среднегодовые темпы прироста производства составили около 3% по товарному молоку, в 2019 году — около 4%, а в 2020 году — порядка 5%, но за четыре месяца 2021 года темпы прироста производства товарного молока снизились до 2% против 6,6% за тот же период годом ранее.

"И эту динамику показали регионы, которые традиционно являлись лидерами – Краснодарский край, Ленинградская область, Алтайский край, Вологда, Красноярск, Ярославль. Рост себестоимости привел к тому, что в ряде регионов либо снижается продуктивность, потому что меняются рационы, либо средние и небольшие хозяйства меняют профиль, уходя в растениеводство. И тенденция к консолидации может еще усилиться", — заключил Белов.