2021-06-13T05:57:54+03:00
2021-06-13T05:57:54+03:00
2021-06-13T05:57:54+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210613/833920037.html
Коллекционер сообщил, что люди стали богачами, продав раритетные вещи
Потребрынок
Новости
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Антиквариат, изготовленный на российских заводах триста лет назад, сегодня стоит целое состояние, рассказала "Российская газета". Житель Ростова Иван Юренко собрал около 400... ПРАЙМ, 13.06.2021
россия, товары, бизнес, искусство, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Антиквариат, изготовленный на российских заводах триста лет назад, сегодня стоит целое состояние, рассказала "Российская газета".
Житель Ростова Иван Юренко собрал около 400 самоваров, которые были изготовлены несколько столетий назад отечественными мастерами, отметило издание.
"Вообще первые самовары появились в России в конце XVII века на Урале, хотя их родиной почему-то считается Тула. А перед революцией 1917 года насчитывалось уже более трех тысяч самоварных производств", — прокомментировал Юренко.
Многие вещи можно продать и получить вознаграждение, которого будет достаточно на покупку автомобиля или недвижимости, сообщило издание.
Раритетные вещи, которые собрал ростовчанин, имеют различную форму:
- форму шара,
- форму паука на трех ножках,
- форму яйца,
- форму груши,
- форму вазы,
- форму рюмки,
- форму фонаря,
- форму желудя,
- форму репы.