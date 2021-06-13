МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Антиквариат, изготовленный на российских заводах триста лет назад, сегодня стоит целое состояние, рассказала "Российская газета". Детская прививка от COVID будет готова к 15 сентября, пообещал Гинцбург

Житель Ростова Иван Юренко собрал около 400 самоваров, которые были изготовлены несколько столетий назад отечественными мастерами, отметило издание.

"Вообще первые самовары появились в России в конце XVII века на Урале, хотя их родиной почему-то считается Тула. А перед революцией 1917 года насчитывалось уже более трех тысяч самоварных производств", — прокомментировал Юренко.

Многие вещи можно продать и получить вознаграждение, которого будет достаточно на покупку автомобиля или недвижимости, сообщило издание.

Раритетные вещи, которые собрал ростовчанин, имеют различную форму: