МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Идею введения в России безусловного базового дохода — фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства — поддерживает половина россиян, а сумма такой выплаты оценивается в 30 100 рублей, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Курс рубля и российский рынок акций вырастут на следующей неделе

Исследование проводилось с 25 мая по 1 июня. В нем приняли участие 1 600 респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 409 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

"Введение в России безусловного базового дохода поддерживает каждый второй респондент. Противников — 12%. Затруднились с оценкой инициативы 38% россиян", — говорится в сообщении. При этом желаемая сумма подобной выплаты сейчас оценивается в 30 100 рублей против 28 500 тысячи по итогам опроса в сентябре и 25 000 рублей в июне прошлого года.

Мужчины поддерживают идею введения безусловного базового дохода больше, чем женщины (52% и 47% соответственно). Кроме того, число сторонников инициативы растет с увеличением возраста респондентов: поддержали подобную идею 37% среди молодежи до 24 лет и 54% среди россиян старше 45 лет. Аналитики ждут ускорения инфляции в России

Согласно исследованию, больше всего сторонников введения базового безусловного дохода — в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%), а меньше всего поддержки инициатива нашла в Перми (40%), Казани (41%) и Нижнем Новгороде (44%). В Москве идею поддержали 49% респондентов, в Санкт-Петербурге — 50%.

"Самые высокие запросы к величине ежемесячной фиксированной выплаты от государства — в Красноярске (35 600 рублей на человека в месяц) и Москве (35 000 рублей). Самые скромные ожидания по сумме базового безусловного дохода — в Ростове-на-Дону (26 500 рублей) и Казани (26 600 рублей)", — добавляется в сообщении.