МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российские мужчины любят фастфуд ощутимо сильнее, чем женщины: средний чек на покупку такого рода еды у представителей сильного пола оказался на 20% больше, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.

В рамках исследования аналитики изучили статистику трат за первый квартал 2021 года по картам, оформленным мужчинами и женщинами, и сравнил их с аналогичными данными за 2020 год. Были проанализированы: топ-5 категорий трат, средний чек, медианный возраст, а также география.

"У женщин самые высокие средние чеки на обновление гардероба, а у мужчин — на заботу об автомобиле. При этом на покупку в супермаркете мужчины в среднем тратят на 9% больше, чем женщины, а в точках быстрого питания — на 20%", — выяснили авторы исследования. Полет в космос в компании Джеффа Безоса продали за 28 миллионов долларов

На первом месте в топ-5 категорий трат у женщин, в зависимости от количества операций по картам, в первом квартале 2021 года оказались супермаркеты. Средний чек одной покупки здесь — 630 рублей. На втором месте — фастфуд со средним чеком в 411 рублей. Третье место — у оплаты транспорта, где средний чек составляет 263 рубля. Четвертое место занимают траты на одежду со средним чеком в 3 065 рублей. Аптеки — на пятом месте в рейтинге трат у женщин, здесь средний чек — 807 рублей.

У мужчин, так же как и у женщин, первые две строчки топ-5 категорий трат занимают супермаркеты (средний чек — 684 рубля) и фастфуд (494 рубля). Однако, следующие три позиции рейтинга отличны. Так, на третьем месте оказались траты на автоуслуги (1 783 рубля), на четвертом — телекоммуникационные услуги (988 рублей) и, наконец, на пятом — оплата такси со средним чеком в 309 рублей.