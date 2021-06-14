2021-06-14T03:50:50+03:00
2021-06-14T03:50:50+03:00
2021-06-14T03:50:50+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210614/833923877.html
В Госдуме рассказали, как снизить цены на товары на 20%
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В Государственной думе рассказали, как добиться снижения цен на товары, отметила Газета.ру. Член комитета палаты по бюджету и налогам Вера Ганзя сообщила, что снизить цены на... ПРАЙМ, 14.06.2021
госдума, продукты, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В Государственной думе рассказали, как добиться снижения цен на товары, отметила Газета.ру.
Член комитета палаты по бюджету и налогам Вера Ганзя сообщила, что снизить цены на товары на 20% возможно, если налог на добавленную стоимость (НДС) будет отменен, пишет издание.
"Тогда, конечно, покупательская способность будет гораздо выше и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет", — сказала парламентарий.
Депутат считает, что НДС сложно администрировать, а для операций по налогу необходимы большие трудозатраты.