МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В Государственной думе рассказали, как добиться снижения цен на товары, отметила Газета.ру. Сколько надо зарабатывать, чтобы самому копить на пенсию

Член комитета палаты по бюджету и налогам Вера Ганзя сообщила, что снизить цены на товары на 20% возможно, если налог на добавленную стоимость (НДС) будет отменен, пишет издание.

"Тогда, конечно, покупательская способность будет гораздо выше и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет", — сказала парламентарий.

Депутат считает, что НДС сложно администрировать, а для операций по налогу необходимы большие трудозатраты.