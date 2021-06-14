МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Не всегда в магазинах продаются качественные товары, и бывает так, что покупателям попадаются изделия с браком, которые можно вернуть. Что делать, если магазин не хочет возвращать деньги за бракованные вещи, и каковы общие правила для возврата товара, подробно рассказали "Известия" со ссылкой на комментарий главы псковской областной общественной организации защиты прав потребителей "Наше право" Александра Алексеева. Россиянам рассказали, как стать "невидимкой" для интернет-мошенников

Он отметил, что для начала нужно определить, относится ли купленный товар к технически сложным устройствам. "Если вы купили технически сложный товар и сразу установили его недостаток, то вы имеете право его вернуть и потребовать возврата оплаченных денег либо замены на аналогичный товар в течение 15 дней", — сказал Алексеев.

Если же товар не попадает под эту категорию, то вернуть его можно в течение гарантийного срока. Для возврата следует обратиться в магазин и в свободной форме изложить просьбу забрать, обменять или отремонтировать товар. В заявлении обязательно нужно обозначить конкретное требование.

"Законом предусматриваются свои сроки для каждого из них: возврат денег должен быть осуществлен в течение 10 дней с момента предъявления требования, замена на аналогичный товар — семь дней при наличии товара на складе, гарантийный ремонт — 45 дней", — объяснил глава общественной организации.

Если же магазин отказывается выполнять требования, то следующим шагом будет обращение в суд.