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https://1prime.ru/consumer_markets/20210615/833931051.html
России стало не хватать макулатуры
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Российские издатели книг пожаловались на рост цен на бумагу. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Российского книжного союза (РКС) руководителю Федеральной антимонопольной... ПРАЙМ, 15.06.2021
новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российские издатели книг пожаловались на рост цен на бумагу. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Российского книжного союза (РКС) руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, такое удорожание бумаги приведет к повышению цен на продукцию.
В ФАС уже пообещали провести проверку и направили производителям бумаги соответствующие запросы.
Как отметил в беседе с изданием финансовый директор фабрики ООО "Пролетарий СПБ" (продавец переплетного картона) Виталий Калиничев, рост цен за пять месяцев 2021 года составил 39%. Главной причиной называют повышение стоимости макулатуры за год более чем в два раза.
Он отметил, что из-за связанных с коронавирусом ограничений в России возникла существенная нехватка макулатуры. На нее приходится 60% себестоимости картона.
Помимо этого на общий рост цен серьезно влияет падение курса рубля, так как оборудование для производства бумаги закупается в странах Европф.