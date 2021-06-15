МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российские издатели книг пожаловались на рост цен на бумагу. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Российского книжного союза (РКС) руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому, такое удорожание бумаги приведет к повышению цен на продукцию. Цена жилья в Москве пробила психологическую отметку

В ФАС уже пообещали провести проверку и направили производителям бумаги соответствующие запросы.

Как отметил в беседе с изданием финансовый директор фабрики ООО "Пролетарий СПБ" (продавец переплетного картона) Виталий Калиничев, рост цен за пять месяцев 2021 года составил 39%. Главной причиной называют повышение стоимости макулатуры за год более чем в два раза.

Он отметил, что из-за связанных с коронавирусом ограничений в России возникла существенная нехватка макулатуры. На нее приходится 60% себестоимости картона.

Помимо этого на общий рост цен серьезно влияет падение курса рубля, так как оборудование для производства бумаги закупается в странах Европф.