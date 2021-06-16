МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Популярная во многих странах мира косметическая компания L'Oreal оштрафована Парижским судом на 370 тысяч евро за промышленный шпионаж, сообщает местное издание Ouest France. Аналитик посоветовал россиянам вложиться в валюту

Потерпевшей стороной признана компания Guinot. Это крупная сеть, которая включает в себя несколько сотен институтов красоты.

Изначально истец настаивал на взыскании с L'Oreal штрафа в размере 13,5 миллиона евро. Компанию обвинили в присвоении технологий и методов.

Но судья не удовлетворил требования истца полностью, так как счел ущерб меньше заявленного.

Как выяснило следствие, L'Oreal направляла к конкуренту выдававших себя за проверяющих инспекторов людей. Таким образом они получали информацию, представляющую коммерческую тайну.

Ответчик не исключает возможность подачи апелляции по данному делу.

L'Oréal основана в 1909 году французским химиком Эженом Шюлле ив настоящее время является крупным французским производителем парфюмерии и косметики. Штаб-квартира компании расположена в коммуне Клиши-ла-Гаренн в пригороде Парижа.