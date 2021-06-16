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https://1prime.ru/consumer_markets/20210616/833940641.html
Известный косметический производитель оштрафован за шпионаж
Потребрынок
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Популярная во многих странах мира косметическая компания L'Oreal оштрафована Парижским судом на 370 тысяч евро за промышленный шпионаж, сообщает местное издание Ouest France... ПРАЙМ, 16.06.2021
новости, мировая экономика, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Популярная во многих странах мира косметическая компания L'Oreal оштрафована Парижским судом на 370 тысяч евро за промышленный шпионаж, сообщает местное издание Ouest France.
Потерпевшей стороной признана компания Guinot. Это крупная сеть, которая включает в себя несколько сотен институтов красоты.
Изначально истец настаивал на взыскании с L'Oreal штрафа в размере 13,5 миллиона евро. Компанию обвинили в присвоении технологий и методов.
Но судья не удовлетворил требования истца полностью, так как счел ущерб меньше заявленного.
Как выяснило следствие, L'Oreal направляла к конкуренту выдававших себя за проверяющих инспекторов людей. Таким образом они получали информацию, представляющую коммерческую тайну.
Ответчик не исключает возможность подачи апелляции по данному делу.
L'Oréal основана в 1909 году французским химиком Эженом Шюлле ив настоящее время является крупным французским производителем парфюмерии и косметики. Штаб-квартира компании расположена в коммуне Клиши-ла-Гаренн в пригороде Парижа.