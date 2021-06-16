МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Американская компания eBay продет свой южнокорейский бизнес компании Shinsegae Group.

Добыча угля

Чехия требует от Польши сотни миллионов евро за уголь

Цена сделки, как пишет Reuters со ссылкой на источники, составит 4 триллиона вон ($3,6 миллиарда).

Ранее в переговорах о продаже "дочки" участвовал также крупнейший в Южной Корее ретейлер Lotte Shopping, однако по неизвестным причинам сделка не состоялась.

Агентство отмечает, что Южная Корея является четвертым по величине рынком электронной коммерции в мире, а еBay Korea — третья по величине компания в стране, которая занимается электронной коммерцией. Ее доля рынка оценивается в 12,8% по состоянию на прошлый 2020 год.

Напомним, что американская компания eBay Inc. занимается предоставлением услуг в сфере интернет-аукционов и интернет-магазинов.