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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210616/833941204.html
eBay продаст свой корейский бизнес
Потребрынок
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Американская компания eBay продет свой южнокорейский бизнес компании Shinsegae Group. Цена сделки, как пишет Reuters со ссылкой на источники, составит 4 триллиона вон ($3,6... ПРАЙМ, 16.06.2021
новости, технологии, мировая экономика, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Американская компания eBay продет свой южнокорейский бизнес компании Shinsegae Group.
Цена сделки, как пишет Reuters со ссылкой на источники, составит 4 триллиона вон ($3,6 миллиарда).
Ранее в переговорах о продаже "дочки" участвовал также крупнейший в Южной Корее ретейлер Lotte Shopping, однако по неизвестным причинам сделка не состоялась.
Агентство отмечает, что Южная Корея является четвертым по величине рынком электронной коммерции в мире, а еBay Korea — третья по величине компания в стране, которая занимается электронной коммерцией. Ее доля рынка оценивается в 12,8% по состоянию на прошлый 2020 год.
Напомним, что американская компания eBay Inc. занимается предоставлением услуг в сфере интернет-аукционов и интернет-магазинов.