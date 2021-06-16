МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Американская компания eBay продет свой южнокорейский бизнес компании Shinsegae Group. Чехия требует от Польши сотни миллионов евро за уголь

Цена сделки, как пишет Reuters со ссылкой на источники, составит 4 триллиона вон ($3,6 миллиарда).

Ранее в переговорах о продаже "дочки" участвовал также крупнейший в Южной Корее ретейлер Lotte Shopping, однако по неизвестным причинам сделка не состоялась.

Агентство отмечает, что Южная Корея является четвертым по величине рынком электронной коммерции в мире, а еBay Korea — третья по величине компания в стране, которая занимается электронной коммерцией. Ее доля рынка оценивается в 12,8% по состоянию на прошлый 2020 год.

Напомним, что американская компания eBay Inc. занимается предоставлением услуг в сфере интернет-аукционов и интернет-магазинов.