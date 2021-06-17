Треть россиян призналась в экономии на еде
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Почти треть россиян признались, что экономят на продуктах питания, показал опрос Центра изучения потребительского поведения Роскачества.
32% респондентов заявили, что стали экономить на еде в период пандемии. Основной причиной этого они называют рост цен на продукты в российских магазинах.
Порядка 59% россиян сказали, что начали тратить на продукты питания больше денег.
Еще 27% отметили, что пристально за своими тратами на еду не следят, но, скорее всего, за период пандемии расходы выросли.
20% участников исследования заявили, что не заметили изменений в своих тратах.
7% — стали тратить на продукты питания в последнее время меньше.
Если говорить о конкретных продуктах, на которых россияне стали экономить чаще, то это:
- алкогольные напитки — 49%,
- колбасные изделия 47%,
- деликатесы 43%.
Меньше всего россияне экономят на фруктах (12%), молочной продукции (11%) и овощах (9%).
https://1prime.ru/consumer_markets/20210617/833954237.html