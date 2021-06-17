Крупный производитель консервов пожаловался на массовую подделку сайры
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Крупная дальневосточная компания "Доброфлот" пожаловалась на массовую фальсификацию консервов из сайры, пишет РБК в четверг.
Как заявил управляющий группы Александр Ефремов, возглавляемая им компания является основным промышленным производителем и самостоятельно добывает сайру.
Он отметил, что "кроме нас, ее никто не ловит".
"Проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная", — пояснил топ-менеджер. Он также предположил, что недобросовестные производители подменяют более дорогую сайру на дешевую рыбу, например, на сельдь.
Общий же процент фальсификата на полках российских магазинов может достигать 54%. В абсолютных числах это порядка 1,4 миллиона банок каждый месяц.
В связи с этим "Доброфлот" направила соответствующую жалобу в Роспотребнадзор 4 июня этого года.
Как сообщили изданию в пресс-службе ведомства, из почти 1,9 тысячи образцов рыбных консервов за прошлый 2020 год фальсификатом оказались только 11.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210617/833955140.html