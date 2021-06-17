МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Крупная дальневосточная компания "Доброфлот" пожаловалась на массовую фальсификацию консервов из сайры, пишет РБК в четверг. В России захотели "заморозить" цены на бензин

Как заявил управляющий группы Александр Ефремов, возглавляемая им компания является основным промышленным производителем и самостоятельно добывает сайру.

Он отметил, что "кроме нас, ее никто не ловит".

"Проверяем таможенную статистику — никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная", — пояснил топ-менеджер. Он также предположил, что недобросовестные производители подменяют более дорогую сайру на дешевую рыбу, например, на сельдь.

Общий же процент фальсификата на полках российских магазинов может достигать 54%. В абсолютных числах это порядка 1,4 миллиона банок каждый месяц.

В связи с этим "Доброфлот" направила соответствующую жалобу в Роспотребнадзор 4 июня этого года.

Как сообщили изданию в пресс-службе ведомства, из почти 1,9 тысячи образцов рыбных консервов за прошлый 2020 год фальсификатом оказались только 11.