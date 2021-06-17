МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Цена на морковь в России начнет снижаться максимум через одну-две недели, после поступления на рынок отечественной продукции, заявил журналистам директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков. Прокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты в ряде регионов

"В настоящий момент ситуация на рынке овощей соответствует сезонной тенденции и характерна для этого времени года. Сейчас борщевой набор в основном представлен импортными овощами, в ближайшее время на рынок поступит отечественная морковь, и цена на нее начнет быстро снижаться — максимум через 1-2 недели", — сказал Глушков.

"При этом активный сбор урожая открытого грунта уже отражается на стоимости томатов и огурцов, и цены на них падают уже несколько недель", — добавил он.

Росстат в четверг опубликовал данные об индексе потребительских цен в России с 8 по 15 июня. По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию в стране за неделю выросли в среднем на 1,2%, при этом морковь подорожала на 10,2%. Стоимость моркови с начала года на 15 июня выросла уже вдвое — на 102,7%.

По данным Росстата, стоимость килограмма моркови в России на 7 июня 2021 года составляла 62,97 рубля за килограмм, что на 60,1% больше показателя на 8 июня прошлого года (39,32 рубля за килограмм).