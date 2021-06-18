МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский ритейлер "Лента" договорился о покупке пермской розничной сети "Семья" за 2,35 млрд руб., говорится в сообщении ритейлера. "Лента" проведет ребрендинг

Как отметил представитель компании, сделка будет закрыта в течение лета 2021 года, предварительно ее еще предстоит одобрить Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В сеть супермаркетов "Семья" входит 75 магазинов в Перми и Пермском крае, в том числе 4 гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина у дома.

После закрытия сделки они будут работать под брендом "Лента".