2021-06-18T09:20:00+03:00
2021-06-18T09:27:57+03:00
2021-06-18T09:20:00+03:00
2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210618/833966220.html
"Лента" покупает розничную сеть "Семья"
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский ритейлер "Лента" договорился о покупке пермской розничной сети "Семья" за 2,35 млрд руб., говорится в сообщении ритейлера. Как отметил представитель компании, сделка... ПРАЙМ, 18.06.2021
сделка, розничная торговля, ритейлер лента, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83222/43/832224310.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83222/43/832224310.jpg
https://1prime.ru/images/83222/43/832224309.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83222/43/832224309.jpg
https://1prime.ru/images/83222/42/832224297.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83222/42/832224297.jpg
https://1prime.ru/business/20210531/833803873.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский ритейлер "Лента" договорился о покупке пермской розничной сети "Семья" за 2,35 млрд руб., говорится в сообщении ритейлера.
Как отметил представитель компании, сделка будет закрыта в течение лета 2021 года, предварительно ее еще предстоит одобрить Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
В сеть супермаркетов "Семья" входит 75 магазинов в Перми и Пермском крае, в том числе 4 гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина у дома.
После закрытия сделки они будут работать под брендом "Лента".