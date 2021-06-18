МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Ватные палочки, пластиковые трубочки и непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки вошли в список из 28 одноразовых товаров, которые рекомендуется запретить в России и заменить экологичными альтернативами, говорится в документе, предоставленном Российским экологическим оператором (РЭО). Оборот импортной техники в России могут сильно ограничить

Документ содержит перечень товаров и упаковки, рекомендуемых к запрету после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий. Список должен стать одним из документов, предусмотренных дорожной картой по реализации концепции расширенной ответственности производителя. Вслед за списком должны быть приняты нормативы экосбора, которые должны сыграть роль экономического стимула и подтолкнуть производителей к переходу на экологичные альтернативы. Как ранее поясняли в РЭО, повышенные ставки экосбора сделают производство одноразовой и неперерабатываемой продукции невыгодным.

"Бэг-ин-бокс (многокомпонентная упаковка для напитков), дойпак (гибкая вакуумная упаковка, представляющая собой пластиковый пакет с донышком), флоупак (пакет с двумя поперечными и одним продольным швом), пакет в форме кувшина, непрозрачные цветные ПЭТ-бутылки, пластиковые подложки, пластиковые тарелки, пластиковые упаковки-ракушки, пластиковые трубочки, мешалки и одноразовые столовые приборы, пластиковые стаканчики, пластиковые крышки от стакана для напитков, тубы для зубной пасты и кремы из композитного материала, пластиковые капсулы от кофе, саше-пакеты, яичная упаковка, яичная упаковка для перепелиных яиц, блистерная упаковка (кроме лекарств), реторт-пакет", — перечислены в документе товары.

Также в перечень включены стакан/ведро для пищевых продуктов, контейнер/лоток для пищевых продуктов, сумка-сетка для пищевых продуктов, пакет/пленка вакуумная или термоусадочная толщиной до 20 мм, контейнер для консервов многокомпонентный, аэрозольная упаковка из композитного материала, коробка/пачка для табачной продукции, ватные палочки, ложемент из пенопласта для транспортировки товаров. России стало не хватать макулатуры

Как поясняется, экологичной заменой ватным палочкам могут быть изделия из дерева или бумаги, упаковку для яиц из полистирола заменит пульперкартон, а пластиковые стаканчики экологичнее делать не из полистирола, а из ПЭТ или полипропилена, как и крышки для бумажных стаканчиков.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал РИА Новости, что окончательный перечень товаров и сроки отказа от них еще предстоит определить. "РЭО направил в министерство (Минприроды — ред.) перечень из 28 наименований товаров, от которых мы предлагаем отказаться в пользу более экологичных альтернатив. Окончательный перечень и сроки поэтапного отказа от таких трудно перерабатываемых товаров еще предстоит определить совместно с Минприроды и Минпромторгом", — заявил Буцаев.

Российский экологический оператор является государственным оператором, который осуществляет реформу сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно указу президента, к 2030 году все ТКО в России должны попадать на сортировку, а объёмы захоронения на полигоне — снизиться на 50%. Одноразовые, мелкие пластиковые изделия крайне сложно отсортировать и отправить на переработку.