Эксперты рассказали о новых способах обмана в магазинах
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Случаи обмана покупателей в магазинах, в том числе крупных гипер- и супермаркетах, не редкость, а скорее, обыденность. В сфере торговли встречаются как старые уловки — заставить вас купить тот товар, от которого хочет избавиться продавец, — так и схемы, когда вашим доверием злоупотребляют в корыстных интересах, говорят эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Покупателям стоит быть начеку и сохранять бдительность как в торговом зале, так и на кассе.
ВОЛЬНО И НЕВОЛЬНО
В магазинах, где россиян обслуживают люди и автоматы, обманывают вольно, а иногда и невольно.
Во всех нас запрятана своя "обратная сторона", которая не всегда приглядно выглядит. Надо понимать, что работающие в магазинах соотечественники не очень хорошо живут: зарплаты сравнительно маленькие, а труд тяжелый, рассуждает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Что касается автоматов, то они обманывают по причине сложности в конструкции общения с людьми, которые их "не всегда жалеют".
"При этом надо понимать, что вероятность обмана больше там, где меньше техники и больше человеческого в общении, и меньше — на высокотехнологичных объектах в сетевых магазинах", — отметил собеседник агентства.
СТАРЫЕ И НОВЫЕ УЛОВКИ
В сфере торговли есть как продуманные и годами наработанные уловки, которые применяются для того, чтобы покупатель приобрёл именно тот товар, который нужно "сбагрить" магазину, так и схемы обмана, когда человека вводят в заблуждение или злоупотребляют его доверием в корыстных интересах, рассказывает заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Поэтому покупателям не лишним будет знать уловки маркетологов, чтобы уберечь себя от покупок "вне своего разума" и текущих потребностей.
Так, для создания нужной атмосферы в торговом зале используется, например, музыка (специально отобранные мелодии и песни, создающие определенное настроение и стимулирующие покупательную активность), визуальное оформление торговых площадей, соответствующим образом оформленная реклама товаров. Это могут быть определенные "съедобные" запахи, бесплатные дегустации, товары со скидкой, тематические подборки товаров и т.д.
"Огромное влияние на покупателя имеют различные дисконтные карты и программы лояльности, бонусные счета и розыгрыши. Все это служит для того, чтобы покупатель потратил как можно больше денег, причём — на все подряд", — поясняет юрист.
Но есть и менее безобидные — с точки зрения закона и морали — методы. Например, это "впаривание" просроченной продукции, "пересортицы" — всего, что не пользуется спросом или не соответствует кондиции.
Здесь в запасе продавцов есть целый набор уловок, направленных на то, чтобы покупатель приобрел товар ненадлежащего качества по завышенной цене. Это может быть маскировка товара, хранившегося с нарушением температурных и иных условий, предпродажная подготовка лежалых товаров, банальная "перебивка" этикеток (наклеивание новых ценников с измененными данными о дате, весе и цене), обвес, пересортица (на торговых точках часто перемешивают дешевые и дорогие помидоры). В торговом зале могут разместить ценники, отличающиеся от тех, что на высвечиваются на кассе. Покупатель не обращает внимания, что на ценнике ранее была указана более низкая цена за единицу фасованного товара — вместо 1,5 кг было указано 1 кг).
НА КАССЕ
Центральным технологическим узлом любой торговой точки является касса. Здесь также используется масса приемов уже обмана как покупателя, так и владельца точки. К ним относятся помещение лишнего товара в чек, использование непогашенного чека, частичное пробитие чека, подмена или искажение штрих-кодов на товаре; липовый "возврат" товара, "аннулирование" чека.
"Именно поэтому администрация не скупится на установление дорогостоящих систем контроля около кассового пространства", — отмечает Соловьев.
Для жульничества используются и оставленные в торговом зале или возле него кассовые чеки — особенно если за товар расплатились наличными.
В этом случае мошенник отслеживает покупателя, выбросившего чек, или ищет чек в общей массе (во многих торговых точках ставят специальные коробки под выбитые чеки), подбирает его, снимает защиту с такого же товара и выносит его "на законных основаниях" из магазина. На следующий день злоумышленник возвращает "покупку" магазину и получает за нее наличные.
"Однако и при оплате картой указанные в чеке сведения о покупателе могут стать катализатором поиска злоумышленником его аккаунта в социальных сетях, номера телефона и машины. Этих данных, как правило, достаточно, чтобы совершить телефонное мошенничество, ограбление квартиры или угон автомобиля", — считает юрист. Поэтому он советует быть внимательным и не совершать покупок "на автомате".
КАССИРЫ-ВИЗУАЛЫ
Однако жульничают далеко не все кассиры,отмечает, в свою очередь, Чеглов. Это напрямую зависит от обстановки в магазине, позиции руководства и, как это ни странно, от нашего поведения. Иной раз мы сами провоцируем ближнего своего.
Кассира к обману понуждает жизненная необходимость (деньги очень нужны) или удачный опыт (раз попробовал, может, и случайно — а потом остановиться сложно).
"Важно понимать, что ворующие регулярно кассиры — хорошие "визуалы", в силу своего повседневного опыта умеющие видеть людей и многое считывать. Кассир понимает, кого из покупателей можно обмануть, а кого лучше не задевать. Вот человек явно в мыслях не здесь и сейчас, этот рассеянный, а этот выпивший, ему "море по колено". А вот бабушка в очках, она точно проверит чек", — объясняет эксперт.
Самый простой способ обмана — недодать сдачу при наличном расчете на большую покупку. Если покупатель заметит, можно сказать: "ой, ошиблась" и улыбнуться или извинительно посмотреть. Если клиент не обратит внимание, то продавцу остается запомнить суммы и вовремя "снять" их — до сдачи денег и не попасться при контрольном снятии кассы руководством.
Более сложный, но безопасный способ — несколько раз просканировать какой-нибудь товар. Особенно легко и быстро этот способ работает с покупателями, в чеке которых много позиций. В данном случае недобросовестные продавцы могут неправильно дать сдачу. Да, кассиры, как правило, работают под камерами, но "поди отследи".
Очень часто покупатели, сами того не осознавая, ведутся на уловки недобросовестных продавцов, кассиров и работников торгового зала, говорит заместитель генерального директора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская.
Другой вариант — пробить дешевый товар дороже. Но надо пронести его мимо сканера и отсканировать код с лежащей рядом картонки, другого подспорья, или вбить код по памяти. Далее надо запомнить разницу и не забыть "положить в карман" именно эту сумму.
Однако если вам пробили товар в сетевом магазине дороже, чем значилось по ценнику, то это не обман, и кассир здесь не виноват, оговаривается Чеглов. Виноват тот, кто не поменял ценник — и это системная ошибка.
"ИГРЫ" В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ
Вариантов обмана в торговом зале не так уж и много. К примеру, могут схитрить при завешивании товара.
"Можно, конечно, "настроить электронные весы", но в сетевых магазинах это сложно сделать и опасно. А вот забыть "сминусовать" тару, убрать палец с весов, забить при взвешивании локальный код более дорогого, но похожего товара, это вполне реально. В результате продавец уменьшит недостачу, поест бесплатно, домой возьмет товаром. А если он одновременно и кассир — возьмет деньгами", — продолжает Чеглов.
Так что не стоит отвлекаться на кассе и при взвешивании, советует эксперт.
"Смотрите внимательно за манипуляциями продавца или за показаниями весов — просите повернуть или просто переспрашивайте показания. И проверяйте чеки, не отходя от кассы", — отмечает он.
К обману можно отнести и распространенную "ротацию" товара, к которой покупатели уже привыкли. Это когда товар с коротким сроком выдвигают на полке вперед. Большинство покупателей уже научились смотреть сроки, но кто-то так и не привык это делать. Местами все еще используется и переклейка стикеров на фасованный в магазине товар.
Конечно, остаются и практики недовложения в фасованный товар, но более популярно как раз "довложение" некондиционного, проще говоря, испорченного товара. Именно поэтому на рынке большинство продавцов торгует клубникой и малиной в пластиковой таре, ведь ее можно "забыть" сминусовать.
И, конечно, остаются технологии "неправильного" хранения товара. Например, когда продукт покрывается излишним льдом, вес которого "интересен продавцу".
Нередко кассиры и продавцы магазинов используют махинации с накопительными и скидочными картами своих покупателей. "Вместо накопительной карты покупателя кассиры пробивают свои карты и получают на них чужие бонусы и баллы. К сожалению, не все люди после покупки сразу же открывают мобильное приложение и проверяют начисления баллов", — говорит Петропольская.
1+1 И ДРУГИЕ ХИТРОСТИ
Также в числе часто встречающихся способов обмана эксперты называют акцию 1+1. Смысл акционного предложения заключается в том, что два товара продаются по цене одного.
"Покупатели, которые не в курсе актуальных выгодных предложений магазина, как правило, приносят продавцу всего лишь один товар. Недобросовестные продавцы в некоторых случаях любят воспользоваться неосведомленностью своих клиентов и вносят в чек две единицы товара", — рассказывает Петропольская.
При этом, покупатель в любом случае оплачивает полную стоимость товара, а продавец забирает второй акционный товар себе.
"Игра" с акционным ценником — это вообще самый распространенный и самый простой способ обмана, считает Чеглов. Любой здравомыслящий человек понимает что скидки в 50-90% невозможны. Если скидка составляет 50% и более, как обещают на витринах, то это неявный обман, маркетинговый ход. На ценниках все будет не столь радужно.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210619/833970763.html