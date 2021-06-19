МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Случаи обмана покупателей в магазинах, в том числе крупных гипер- и супермаркетах, не редкость, а скорее, обыденность. В сфере торговли встречаются как старые уловки — заставить вас купить тот товар, от которого хочет избавиться продавец, — так и схемы, когда вашим доверием злоупотребляют в корыстных интересах, говорят эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Покупателям стоит быть начеку и сохранять бдительность как в торговом зале, так и на кассе. Россиян предупредили о необычном обмане на кассе супермаркета

ВОЛЬНО И НЕВОЛЬНО

В магазинах, где россиян обслуживают люди и автоматы, обманывают вольно, а иногда и невольно.

Во всех нас запрятана своя "обратная сторона", которая не всегда приглядно выглядит. Надо понимать, что работающие в магазинах соотечественники не очень хорошо живут: зарплаты сравнительно маленькие, а труд тяжелый, рассуждает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Треть россиян призналась в экономии на еде

Что касается автоматов, то они обманывают по причине сложности в конструкции общения с людьми, которые их "не всегда жалеют".

"При этом надо понимать, что вероятность обмана больше там, где меньше техники и больше человеческого в общении, и меньше — на высокотехнологичных объектах в сетевых магазинах", — отметил собеседник агентства.

СТАРЫЕ И НОВЫЕ УЛОВКИ

В сфере торговли есть как продуманные и годами наработанные уловки, которые применяются для того, чтобы покупатель приобрёл именно тот товар, который нужно "сбагрить" магазину, так и схемы обмана, когда человека вводят в заблуждение или злоупотребляют его доверием в корыстных интересах, рассказывает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Поэтому покупателям не лишним будет знать уловки маркетологов, чтобы уберечь себя от покупок "вне своего разума" и текущих потребностей.

Так, для создания нужной атмосферы в торговом зале используется, например, музыка (специально отобранные мелодии и песни, создающие определенное настроение и стимулирующие покупательную активность), визуальное оформление торговых площадей, соответствующим образом оформленная реклама товаров. Это могут быть определенные "съедобные" запахи, бесплатные дегустации, товары со скидкой, тематические подборки товаров и т.д.

"Огромное влияние на покупателя имеют различные дисконтные карты и программы лояльности, бонусные счета и розыгрыши. Все это служит для того, чтобы покупатель потратил как можно больше денег, причём — на все подряд", — поясняет юрист.

Но есть и менее безобидные — с точки зрения закона и морали — методы. Например, это "впаривание" просроченной продукции, "пересортицы" — всего, что не пользуется спросом или не соответствует кондиции. Госдума ужесточила наказание за поддельную маркировку товаров

Здесь в запасе продавцов есть целый набор уловок, направленных на то, чтобы покупатель приобрел товар ненадлежащего качества по завышенной цене. Это может быть маскировка товара, хранившегося с нарушением температурных и иных условий, предпродажная подготовка лежалых товаров, банальная "перебивка" этикеток (наклеивание новых ценников с измененными данными о дате, весе и цене), обвес, пересортица (на торговых точках часто перемешивают дешевые и дорогие помидоры). В торговом зале могут разместить ценники, отличающиеся от тех, что на высвечиваются на кассе. Покупатель не обращает внимания, что на ценнике ранее была указана более низкая цена за единицу фасованного товара — вместо 1,5 кг было указано 1 кг).

НА КАССЕ

Центральным технологическим узлом любой торговой точки является касса. Здесь также используется масса приемов уже обмана как покупателя, так и владельца точки. К ним относятся помещение лишнего товара в чек, использование непогашенного чека, частичное пробитие чека, подмена или искажение штрих-кодов на товаре; липовый "возврат" товара, "аннулирование" чека.

"Именно поэтому администрация не скупится на установление дорогостоящих систем контроля около кассового пространства", — отмечает Соловьев.

Для жульничества используются и оставленные в торговом зале или возле него кассовые чеки — особенно если за товар расплатились наличными.

В этом случае мошенник отслеживает покупателя, выбросившего чек, или ищет чек в общей массе (во многих торговых точках ставят специальные коробки под выбитые чеки), подбирает его, снимает защиту с такого же товара и выносит его "на законных основаниях" из магазина. На следующий день злоумышленник возвращает "покупку" магазину и получает за нее наличные. Россиянам рассказали об обмане с "бесплатными" медобследованиями

"Однако и при оплате картой указанные в чеке сведения о покупателе могут стать катализатором поиска злоумышленником его аккаунта в социальных сетях, номера телефона и машины. Этих данных, как правило, достаточно, чтобы совершить телефонное мошенничество, ограбление квартиры или угон автомобиля", — считает юрист. Поэтому он советует быть внимательным и не совершать покупок "на автомате".

КАССИРЫ-ВИЗУАЛЫ

Однако жульничают далеко не все кассиры,отмечает, в свою очередь, Чеглов. Это напрямую зависит от обстановки в магазине, позиции руководства и, как это ни странно, от нашего поведения. Иной раз мы сами провоцируем ближнего своего.

Кассира к обману понуждает жизненная необходимость (деньги очень нужны) или удачный опыт (раз попробовал, может, и случайно — а потом остановиться сложно).

"Важно понимать, что ворующие регулярно кассиры — хорошие "визуалы", в силу своего повседневного опыта умеющие видеть людей и многое считывать. Кассир понимает, кого из покупателей можно обмануть, а кого лучше не задевать. Вот человек явно в мыслях не здесь и сейчас, этот рассеянный, а этот выпивший, ему "море по колено". А вот бабушка в очках, она точно проверит чек", — объясняет эксперт.

Самый простой способ обмана — недодать сдачу при наличном расчете на большую покупку. Если покупатель заметит, можно сказать: "ой, ошиблась" и улыбнуться или извинительно посмотреть. Если клиент не обратит внимание, то продавцу остается запомнить суммы и вовремя "снять" их — до сдачи денег и не попасться при контрольном снятии кассы руководством.

Более сложный, но безопасный способ — несколько раз просканировать какой-нибудь товар. Особенно легко и быстро этот способ работает с покупателями, в чеке которых много позиций. В данном случае недобросовестные продавцы могут неправильно дать сдачу. Да, кассиры, как правило, работают под камерами, но "поди отследи". В России изменились цены на ряд продуктов

Очень часто покупатели, сами того не осознавая, ведутся на уловки недобросовестных продавцов, кассиров и работников торгового зала, говорит заместитель генерального директора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская.

Другой вариант — пробить дешевый товар дороже. Но надо пронести его мимо сканера и отсканировать код с лежащей рядом картонки, другого подспорья, или вбить код по памяти. Далее надо запомнить разницу и не забыть "положить в карман" именно эту сумму.

Однако если вам пробили товар в сетевом магазине дороже, чем значилось по ценнику, то это не обман, и кассир здесь не виноват, оговаривается Чеглов. Виноват тот, кто не поменял ценник — и это системная ошибка.

"ИГРЫ" В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ

Вариантов обмана в торговом зале не так уж и много. К примеру, могут схитрить при завешивании товара.

"Можно, конечно, "настроить электронные весы", но в сетевых магазинах это сложно сделать и опасно. А вот забыть "сминусовать" тару, убрать палец с весов, забить при взвешивании локальный код более дорогого, но похожего товара, это вполне реально. В результате продавец уменьшит недостачу, поест бесплатно, домой возьмет товаром. А если он одновременно и кассир — возьмет деньгами", — продолжает Чеглов.

Так что не стоит отвлекаться на кассе и при взвешивании, советует эксперт.

"Смотрите внимательно за манипуляциями продавца или за показаниями весов — просите повернуть или просто переспрашивайте показания. И проверяйте чеки, не отходя от кассы", — отмечает он.

К обману можно отнести и распространенную "ротацию" товара, к которой покупатели уже привыкли. Это когда товар с коротким сроком выдвигают на полке вперед. Большинство покупателей уже научились смотреть сроки, но кто-то так и не привык это делать. Местами все еще используется и переклейка стикеров на фасованный в магазине товар.

Конечно, остаются и практики недовложения в фасованный товар, но более популярно как раз "довложение" некондиционного, проще говоря, испорченного товара. Именно поэтому на рынке большинство продавцов торгует клубникой и малиной в пластиковой таре, ведь ее можно "забыть" сминусовать.

И, конечно, остаются технологии "неправильного" хранения товара. Например, когда продукт покрывается излишним льдом, вес которого "интересен продавцу".

Нередко кассиры и продавцы магазинов используют махинации с накопительными и скидочными картами своих покупателей. "Вместо накопительной карты покупателя кассиры пробивают свои карты и получают на них чужие бонусы и баллы. К сожалению, не все люди после покупки сразу же открывают мобильное приложение и проверяют начисления баллов", — говорит Петропольская. Телефонные мошенники стали убеждать жертв выбрасывать деньги в окно

1+1 И ДРУГИЕ ХИТРОСТИ

Также в числе часто встречающихся способов обмана эксперты называют акцию 1+1. Смысл акционного предложения заключается в том, что два товара продаются по цене одного.

"Покупатели, которые не в курсе актуальных выгодных предложений магазина, как правило, приносят продавцу всего лишь один товар. Недобросовестные продавцы в некоторых случаях любят воспользоваться неосведомленностью своих клиентов и вносят в чек две единицы товара", — рассказывает Петропольская.

При этом, покупатель в любом случае оплачивает полную стоимость товара, а продавец забирает второй акционный товар себе.

"Игра" с акционным ценником — это вообще самый распространенный и самый простой способ обмана, считает Чеглов. Любой здравомыслящий человек понимает что скидки в 50-90% невозможны. Если скидка составляет 50% и более, как обещают на витринах, то это неявный обман, маркетинговый ход. На ценниках все будет не столь радужно.