МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Продление кредитования в рамках льготной ипотеки будет особенно значимо в 24 регионах, при этом еще примерно в 30 субъектах России программа сохраняет актуальность для граждан, сделавших первый взнос до 25% стоимости недвижимости, сообщили в ВТБ "Российской газете". В России изменились цены на ряд продуктов

Отмечается, что максимальный размер кредита по программе был снижен, со 2 июля во всех регионах России можно оформить кредит по льготной ипотеке на сумму до 3 миллионов рублей. Ранее максимальная сумма ссуды составляла 6 миллионов рублей.

Центральный Банк России сообщил, что с января по апрель 2021 года средний размер кредита по льготе увеличился на 15%, и сейчас составляет около 3,9 миллиона рублей.

В ряде регионов максимальная сумма кредита не превышает 3 миллионов рублей.

"На регионы со средним чеком по ипотеке до 3 миллионов рублей приходится около трети сделок на первичном рынке. Мы считаем, что в новых условиях эта доля может вырасти за счет того, что крупные девелоперы частично переориентируют свое внимание из мегаполисов на региональные рынки", — прокомментировал гендиректор компании "Метр квадратный" Группы ВТБ Вячеслав Дусалеев.

В 24 регионах нашей страны средний размер ипотеки находится на уровне менее 3 миллионов рублей по данным Банка России: