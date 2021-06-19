ВТБ: Цены в 24 регионах подходят под новые условия льготной ипотеки
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Продление кредитования в рамках льготной ипотеки будет особенно значимо в 24 регионах, при этом еще примерно в 30 субъектах России программа сохраняет актуальность для граждан, сделавших первый взнос до 25% стоимости недвижимости, сообщили в ВТБ "Российской газете".
Отмечается, что максимальный размер кредита по программе был снижен, со 2 июля во всех регионах России можно оформить кредит по льготной ипотеке на сумму до 3 миллионов рублей. Ранее максимальная сумма ссуды составляла 6 миллионов рублей.
Центральный Банк России сообщил, что с января по апрель 2021 года средний размер кредита по льготе увеличился на 15%, и сейчас составляет около 3,9 миллиона рублей.
В ряде регионов максимальная сумма кредита не превышает 3 миллионов рублей.
"На регионы со средним чеком по ипотеке до 3 миллионов рублей приходится около трети сделок на первичном рынке. Мы считаем, что в новых условиях эта доля может вырасти за счет того, что крупные девелоперы частично переориентируют свое внимание из мегаполисов на региональные рынки", — прокомментировал гендиректор компании "Метр квадратный" Группы ВТБ Вячеслав Дусалеев.
В 24 регионах нашей страны средний размер ипотеки находится на уровне менее 3 миллионов рублей по данным Банка России:
- Алтайский край,
- Псковская область,
- Ульяновская область,
- Оренбургская область,
- Удмуртия,
- Самарская область,
- Краснодарский край
- и ряд других регионов.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210619/833975190.html