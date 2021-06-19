МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Банк России рассмотрел случаи, когда страховщики при продаже полисов используют недобросовестные методы, получая выгоду от продажи дополнительных услуг, пишет "Парламентская газета". Банк России не намерен легализовывать биткоин

Сегодня регулятор на своем интернет-портале опубликовал "Обзор практик реализации страховых услуг при заключении кредитного договора", в котором описаны схемы, которые используют страховщики, чтобы навязать гражданам услуги, которые им не нужны.

Такая манипуляция как продажа дополнительных услуг маскируется страховыми агентами под заключение договора страхования, а оплату агент предлагает произвести одним платежом, сообщило издание.

Так, страховщик продает гражданину сразу полис страхования жизни и флеш-карту с непериодическим изданием. Агент для совершения сделки оформляет один договор, стоимость полиса составляет три тысячи рублей, а стоимость флеш-карты будет равняться 137 тысячам рублей.

При этом в договоре будет сказано, что клиент получил страховые услуги на сумму 140 тысяч рублей. Если гражданин откажется от кредита, то ему вернут только три тысячи рублей. Центробанк отмечает недостаточную информированность населения о страховых услугах.

"Лицам с инвалидностью либо с хроническими заболеваниями продают страховые продукты, условия которых не распространяются на таких потребителей. Агент не рассказывает об исключениях из страхового покрытия, и в результате гражданин получает договор, который заведомо не может быть выполнен", — сказано в "Обзоре практик реализации страховых услуг при заключении кредитного договора"