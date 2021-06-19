Банк России рассказал о недобросовестной работе страховых агентов
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Банк России рассмотрел случаи, когда страховщики при продаже полисов используют недобросовестные методы, получая выгоду от продажи дополнительных услуг, пишет "Парламентская газета".
Сегодня регулятор на своем интернет-портале опубликовал "Обзор практик реализации страховых услуг при заключении кредитного договора", в котором описаны схемы, которые используют страховщики, чтобы навязать гражданам услуги, которые им не нужны.
Такая манипуляция как продажа дополнительных услуг маскируется страховыми агентами под заключение договора страхования, а оплату агент предлагает произвести одним платежом, сообщило издание.
Так, страховщик продает гражданину сразу полис страхования жизни и флеш-карту с непериодическим изданием. Агент для совершения сделки оформляет один договор, стоимость полиса составляет три тысячи рублей, а стоимость флеш-карты будет равняться 137 тысячам рублей.
При этом в договоре будет сказано, что клиент получил страховые услуги на сумму 140 тысяч рублей. Если гражданин откажется от кредита, то ему вернут только три тысячи рублей. Центробанк отмечает недостаточную информированность населения о страховых услугах.
"Лицам с инвалидностью либо с хроническими заболеваниями продают страховые продукты, условия которых не распространяются на таких потребителей. Агент не рассказывает об исключениях из страхового покрытия, и в результате гражданин получает договор, который заведомо не может быть выполнен", — сказано в "Обзоре практик реализации страховых услуг при заключении кредитного договора"
https://1prime.ru/consumer_markets/20210619/833975238.html